Mario Sconcerti ci crede: “Juventus-Napoli? Credo che si rigiocherà la partita”

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio tornando a parlare anche di Juventus-Napoli. “Credo che si rigiocherà la partita, mi sembra la soluzione più giusta. Il vecchio protocollo è stato superato, almeno a parole, dal comitato tecnico-scientifico. Il problema è capire cosa si farà da adesso in poi. Ad esempio cosa succederà per le prossime partite del Genoa? Non è giusto che giochino con la Primavera. Se fossi nel Genoa non andrei a giocare. Siamo nell’anarchia ora, si è usciti dalle regole che si erano dati i club. Adesso si naviga a vista, non si sa cosa può succedere. Siamo nelle mani delle società”.

Un commento anche su due allenatori che stanno incontrando difficoltà in queste settimane. “Di Francesco a Cagliari? E’ un tecnico bravo, anche se poco elastico. Ha una fiducia enorme in se stesso e questo lo porta ad essere inflessibile riguardo le proprie idee. Ha una buona squadra, credo che farà fare un buon campionato al Cagliari. Giampaolo a Torino? E’ un allenatore che non entra in tutti gli ambienti, ha avuto problemi di carattere con tante società ma il calcio lo conosce. Credo che i giocatori del Torino, dopo una serie di ko di fila che hanno portato all’esonero di Mazzarri e a un periodo non positivo con Longo, siano spaventati ora. La squadra è buona in realtà”.