Faouzi Ghoulam risponde alle domande dei fan: “Mi trovo bene a Napoli. Sono più di sei anni, metà carriera”

Una serata social per Faouzi Ghoulam. Il terzino dell’Algeria si è dedicato ai suoi followers su Instagram, rispondendo a diverse domande rivoltegli anche dai tifosi azzurri.

“Cosa penso di Napoli? E’ una bella città, diciamo che si piange due volte, quando arrivi e quando te ne vai. E’ bello! Ho legato tanto con Dries, Koulibaly, Insigne, visto che sono tanti anni che giochiamo insieme. Rimpianto più grande? Non c’è, perché bisogna vivere senza rimpianti. Ogni cosa è un’esperienza, positiva o negativa. Chi è il difensore più forte del mondo tranne Koulibaly? Questa è una domanda semplice, per me tutta la vita Kalidou! Non ci sono dubbi su questo!. Il più comico dello spogliatoio? Direi Malcuit, anche se Manolas non è male. Se mi trovo bene a Napoli? Certo, sono più di sei anni! Per un calciatore è tantissimo, quasi la metà della carriera, per me molto di più, ne sono orgoglioso!”.