Marcello Lippi ammette l’errore su Fabio Quagliarella dopo 10 anni dal Mondiale in Sudafrica: “Sarebbe stato più giusto impiegarlo”

Marcello Lippi viene celebrato giustamente ancora oggi per la grande vittoria dell’Italia al Mondiale del 2006. In pochi, però, hanno sottolineato in questi anni i motivi della storica disfatta dell’edizione in Sudafrica. Nel 2010 c’erano anche 3 convocati del Napoli in Nazionale: Morgan De Sanctis, Christian Maggio e, soprattutto, Fabio Quagliarella, che aveva rincorso la chiamata per tutta la stagione. Proprio l’attaccante stabiese, ignorato per quasi tutta la fase a gironi, si rese protagonista di una strepitosa performance nel secondo tempo del match decisivo con la Slovacchia, condita da un eurogoal, tuttavia insufficiente per consentire all’Italia il passaggio del turno. In tanti, allora, si chiesero perché Marcello Lippi non avesse puntato prima sul numero 27 del Napoli.

Ai microfoni di Soccermagazine l’ex ct è dunque tornato sull’argomento, del quale, stranamente, non aveva mai parlato per tutto questo tempo. “Lui probabilmente ha raccolto meno di quanto meritasse e magari sarebbe stato più giusto che lo impiegassi un po’ più frequentemente. Per quanto mi riguarda io non ho nessun rimpianto nella mia carriera. Ho avuto degli alti e bassi, ma sono stati talmente tanti gli alti che va bene così”.