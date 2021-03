Luigi De Laurentiis sbotta: “Bari succursale del Napoli? La ritengo una speculazione”

Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, è intervenuto in una lunga conferenza stampa per chiarire il momento difficoltà della società pugliese, tirando in mezzo anche il Napoli. “(…) La presenza c’è stata tutto l’anno: nell’arco della stagione ho perso solo due trasferte. Dà fastidio leggere speculazioni sulla società assente perché sono menzogne, qui si lavora in prima persona dalla mattina alla sera. C’è stata anche una speculazione ad hoc con una bomba orologeria come le notizie che vedono la nostra famiglia lontana dal Bari. Queste notizie non contribuiscono a mantenere la serenità”.

“(…) Bari succursale del Napoli? Siamo un gruppo che ha tante aziende e credo sia normale che un Presidente di una squadra comunichi con un altro Presidente di un’altra squadra. La proprietà è la stessa quindi non vedo il motivo della questione che si ripresenta ogni volta. Parlare di succursale con tono negativo la ritengo una speculazione per questo ho il nervo scoperto. Il mio unico pensiero, costante, è quello di andare a vincere questi playoff. Il mercato del Bari è stato gestito dal nostro Direttore Sportivo che è stato gestito ad Hoc quindi il sig. Romairone ha fatto la squadra. Il mio voto è una sufficienza striminzita perché chiedo a me il massimo e per questo che vengo continuamente a Bari, parlo alla squadra, ai singoli giocatori e cerco di fomentarli e di motivarli. Questo non basta e l’apporto è appena sufficiente”.