L’agente di Giovanni Di Lorenzo sogna in grande: “Riuscirà a trovare il suo spazio anche in Nazionale”

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto in queste ore nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Mario Rui ha rinnovato sei mesi fa, facendo un contratto di cinque anni, e questo vuol dire che vuole restare nel club. Il suo futuro dipenderà dal club. Se il Napoli e il nuovo allenatore vorranno tenere Mario Rui, lui resterà sicuramente. Se invece chi arriverà non riterrà Mario Rui adatto al suo sistema di gioco noi ci guarderemo intorno. Ma è un discorso che dipende dal Napoli e dal prossimo allenatore”.

“Di Lorenzo? E’ già importante che sia lì a giocarsi l’Europeo, vista la tanta concorrenza. Nel giro di un anno e mezzo si è ritrovato dall’Empoli alla Nazionale. Giovanni in silenzio, col lavoro, ha sempre raggiunto i propri obiettivi. E sono sicuro che riuscirà a trovare il suo spazio anche in Nazionale nonostante la grossa concorrenza di terzini destri”.