Luciano Marangon è sicuro: “Scudetto? Anche Roma, Napoli e Atalanta hanno ancora qualche possibilità”

Nel corso del “TMW News” è intervenuto in queste ore l’ex interista Luciano Marangon, che ha parlato anche del Napoli. “E’ rimasto solo l’obiettivo scudetto per l’Inter, che ha una rosa ampia per puntarci. Senza coppe ha un vantaggio nei confronti di Milan e Juventus. C’è stato per i rossoneri il k.o. con lo Spezia ma le polemiche che si sono susseguite fanno parte di noi italiani. In fondo la squadra di Pioli è stata in testa a lungo ed è sempre lì. Tornando all’Inter, Conte ha dimostrato che se ha tempo sa dare un’impostazione alla squadra. Hanno investito molto e ora non possono più sbagliare. La rosa è importante ma alla fine poi ci sono giocatori che non si possono quasi mai sostituire. Mi piace Hakimi, è un giocatore di forza anche muscolare di ottimo livello, avrà tati anni brillanti davanti a sè e può essere spesso decisivo”.

“Il campionato è molto combattuto e a mio parere, con i tre punti, anche Roma, Napoli e Atalanta hanno ancora qualche possibilità. Quanto alla Juve, Pirlo nella prima fase ha cercato di trovare l’assetto e credo che ora lo abbia in effetti trovato. Credo punti molto sulla Champions e vedremo col Porto cosa verrà fuori. Vedo una Juve attrezzata per la Champions, non sta ammazzando il campionato però aveva cambiato molto prendendo tanti giovani che pian piano stanno capendo quale sia la mentalità bianconera”.