Lorenzo Insigne risoluto dopo Crotone-Napoli: “Sono il capitano ed è giusto che mi faccia vedere sempre allegro”

Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Crotone. “Oggi abbiamo fatto una grande prestazione, da squadra, al di là dei quattro gol. Ci voleva, era importante. Classifica? Siamo tutti là, proveremo a giocarcela ogni domenica. Sappiamo che è difficile. Abbiamo fatto qualche partita sottotono, ogni tre giorni è difficile, ma dobbiamo mantenere questo ritmo visto che la rosa è più ampia e ci sono tanti calciatori di qualità. Questo permette al mister di ruotare, scende in campo chi sta meglio fisicamente. La partita con il Real Sociedad è importante, contro una grande squadra. Dobbiamo sfruttare il fattore-casa, anche se senza tifosi non conta nulla. Però proveremo a imporre il nostro gioco e vincere”.

“Mi sento di dare sempre una mano ai compagni. Cerco sempre di fare ciò che mi chiede il mister, poi se arriva il gol è bene. Il mister mi ha fatto anche i complimenti e mercoledì in conferenza stampa l’ha spiegato bene: ha ragione, sono il capitano ed è giusto che mi faccia vedere sempre allegro”.