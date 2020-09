Lionel Messi come Diego Armando Maradona: il paragone con il presunto addio al Napoli

Lionel Messi resta a Barcellona. Una vicenda che, secondo La Gazzetta dello Sport, si avvicina sempre di più a quella di Diego Armando Maradona, quando disse di voler lasciare Napoli. “In realtà, dietro queste parole, c’era la lunga mano di Bernard Tapie, presidente del Marsiglia che gli aveva offerto un contratto faraonico. Di più: Diego aveva un accordo con Ferlaino. Se avesse guidato il Napoli alla conquista della Coppa Uefa avrebbe avuto la possibilità di andarsene. Ma proprio quella notte, la notte della vittoria, a Stoccarda, Maradona si sentì sussurrare da un Ferlaino ebbro di felicità che, in realtà, quella promessa era stata un bluff, non lo avrebbe mai ceduto, gliel’aveva assicurato soltanto per motivarlo di più”.

“Il presidente non voleva cederlo e s’impuntò, convinto che le incomprensioni si sarebbero chiarite e presto il sole sarebbe tornato a splendere. Albertino Bigon prese il posto di Ottavio Bianchi sulla panchina del Napoli, con francescana pazienza sopportò le bizze del genio che un giorno diceva di voler tornare e il giorno dopo smentiva se stesso, lo attese e, quando fu pronto, allenato e, finalmente dimagrito, lo spedì in campo. Di colpo, con il pallone tra i piedi, Maradona dimenticò tutto, si prese il Napoli sulle spalle e (complice anche la famosa monetina di Alemao e la furbizia del massaggiatore Carmando) lo portò a vincere lo scudetto del 1990”.

