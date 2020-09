GAZZETTA – “L’Italia riparte lenta”: contro la Bosnia si interrompe la striscia di vittorie

“L’Italia riparte lenta”, titola La Gazzetta dello Sport in riferimento alla Nations League, dove gli azzurri impattano per 1 a 1 contro la Bosnia di Edin Dzeko. Si ferma dunque ad 11 la striscia di vittorie consecutive dei ragazzi di Roberto Mancini. Lunedì la sfida all’Olanda. Ampio spazio alle operazioni di mercato che stanno iniziando ad entrare nel vivo. La Juventus è sicura che non ci saranno problemi con il Barcellona, che nel frattempo si è assicurato Memphis Depay, per liberare Luis Suarez: fra pochi giorni sosterrà l’esame di italiano per ottenere il passaporto. Bianconeri dunque che avanzano con forza sull’obiettivo uruguaiano.

Ieri è arrivato l’annuncio tanto atteso di Lionel Messi: “Resterò al Barcellona”. Non una scelta ma una forzatura: “Sono stato costretto a rimanere qui. Non farei mai causa al club della mia vita”. Il campione resterà dunque blaugrana fino al termine della prossima stagione, ma già da gennaio sarà libero di accordarsi con una nuova squadra in vista di giugno 2021.

