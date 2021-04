L’interrogativo di Antonio Corbo: “Gennaro Gattuso troverà di meglio?”

“Gelo Napoli” scrive Antonio Corbo su la Repubblica nel suo editoriale “Il Graffio” dopo il match con la Lazio. “Lo show non cancella il gelo che opprime il Napoli fuori campo. Qualcosa è cambiato. Molto si è rotto. Troppi i pezzi da rimettere insieme. Gattuso ha perso punti nella fase cruciale, Covid e infortuni hanno appesantito non giustificato alcuni suoi errori. Ha scelto la parte sbagliata nel difendersi. Il falso allarme dell’arrivo di Benitez ka molto irritato Gattuso, vero anche questo, ma la sua reazione ha svelato un carattere troppo duro per la panchina di un grande club. Una intransigenza che ha diffuso altra tensione”.

Su Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso. “Un giorno o l’altro dovranno spiegare l’addio. Gattuso è stato di certo un perfetto professionista, con i suoi sbalzi di umore, qualche errore ed un lavoro di grandissima passione. Troverà di meglio? Sul fronte opposto De Laurentiis deve valutare, aldilà di ogni risentimento, la delicatezza del distacco”.