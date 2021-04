TUTTOSPORT – “Napoli, che show!”

Tuttosport apre in prima pagina con i cinque gol rifilati dal Napoli alla Lazio: “Napoli, che show!”. Poi il momento della Juventus: “Sotto tiro! CR7 in discussione per le ultime prove. Nuove accuse ad Andrea da Ceferin”. In taglio alto il pareggio dell’Atalanta contro la Roma: “Dea sciupona”. A lato l’Inter con il titolo “Conte: voglio chiarezza” e il Milan: “Ibra 2022, energia per l’Europa”.

Nelle ultime settimane Cristiano Ronaldo è finito sotto accusa per una serie di prestazioni poco brillanti. Difficile imputare troppe colpe a uno che ha messo insieme 32 gol in 38 presenze, ma quel che è certo è che l’ammonizione per il gesto di stizza nel recupero della gara contro il Genoa non è stata gradita. “Sindrome da Marchese del grillo (io so’ io e voi non siete un c…)”, secondo Tuttosport. Cristiano Ronaldo fatica anche nelle punizioni, sia quelle a favore sia quelle contro.