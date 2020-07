L’idea di Aurelio De Laurentiis: 36 Euro al mese per le immagini del campionato

Il mondo del calcio potrebbe arrivare presto a un punto di svolta sui diritti tv. Si è svolta ieri la riunione sul tema proposta dal patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, che ha incontrato i consensi degli altri presidenti. L’idea è la nascita di una media company della Lega Serie A, capace di intercettare risorse con una grande diversificazione dell’offerta. Il tutto mentre il Napoli prepara il match di Parma.

Aurelio De Laurentiis ha illustrato il suo progetto per massimizzare i profitti da diritti tv, che prevede la produzione e la commercializzazione in proprio delle immagini del campionato da rivendere a broadcaster e piattaforme. Ci sono già i dettagli su un prezzo fisso per chi si vorrà abbonare: si parla di 36 Euro al mese. A riportarlo è il Corriere della Sera.

