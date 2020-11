L’ex medico del Napoli Alfonso De Nicola sottolinea: “Le parole di Andrea Agnelli sono da interpretare”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto nelle ultime ore Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli. “Se il medico sociale rischia un reato penale se non comunica i nomi dei positivi? Secondo me la comunicazione va fatta. Bisogna vedere che provvedimento poi prende ma il medico è tenuto a comunicarle, lo deve fare. Non credo che ci sia una negligenza da parte dei medici. Caso Napoli? Non conosco le carte, ma se il club ha avuto scambi con l’ASL e quest’ultima ha detto di non partire, non vedo come avrebbero potuto farlo. Io, senza l’ok dell’ASL, non sarei mai partito”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza