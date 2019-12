Le difficoltà di Giuntoli per arrivare a Torreira

Quello di Lucas Torreira sembra essere uno dei primi nomi sul taccuino di Giuntoli per il mercato di gennaio. L’ex Sampdoria, oggi in forze all’Arsenal, non è certo un gregario in Inghilterra e di conseguenza la trattativa non risulta essere automatica. Considerando le esigenze del Napoli a centrocampo, specie dopo il cambio di allenatore (e di modulo), non è escluso che i Gunners tirino più del dovuto sul prezzo prima di arrivare a una conclusione dell’eventuale operazione.

Il Napoli aveva già cercato Torreira ai tempi di Genova, quando non aveva ancora conosciuto del tutto la sua maturazione calcistica. Chiaramente, aggiudicarselo oggi sarebbe molto complicato. Di fatto il calciatore non è in uscita e nelle ultime settimane ha giocato quasi sempre dal primo minuto. Anche per questo motivo, l’Arsenal potrebbe chiedere agli azzurri una somma vicina ai 40 milioni di Euro. Nel 2018 l’uruguayano aveva lasciato la Samp per un equivalente di 30 milioni e, logicamente, gli inglesi non vorranno fare a meno di una plusvalenza.