Lazio-Napoli 1-0 all’intervallo: Ciro Immobile la sblocca di testa

Napoli con un attacco tutto nuovo all’Olimpico. Mancano i titolari Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Victor Osimhen. Hirving Lozano, però, è in un buon periodo ed è proprio a lui a cercare di mettere alle strette la Lazio. Al 9′, tuttavia, i padroni di casa passano in vantaggio: cross di Adam Marusic dalla sinistra, che pesca perfettamente la testa del solito Ciro Immobile, al suo sesto centro contro gli azzurri. I partenopei faticano a rimettere in riga la situazione e Kalidou Koulibaly avverte anche qualche fastidio muscolare.

Al 18′ e al 19′ Fabian Ruiz e Piotr Zielinski impegnano Pepe Reina, ma nel complesso la manovra del Napoli risulta prevedibile. Nel finale del primo tempo Kalidou Koulibaly rischia la seconda ammonizione. A prendersi il giallo, invece, è Ciro Immobile per un pestone a Tiémoué Bakayoko. All’intervallo è 1-0 per la Lazio, con un Gennaro Gattuso abbastanza risentito. Servirà cambiare più di qualcosa nella ripresa per rientrare in partita.