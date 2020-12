Lazio-Napoli 2-0: azzurri k.o., si fa male anche Hirving Lozano

Napoli con un attacco tutto nuovo all’Olimpico. Mancano i titolari Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Victor Osimhen. Hirving Lozano, però, è in un buon periodo ed è proprio a lui a cercare di mettere alle strette la Lazio. Al 9′, tuttavia, i padroni di casa passano in vantaggio: cross di Adam Marusic dalla sinistra, che pesca perfettamente la testa del solito Ciro Immobile, al suo sesto centro contro gli azzurri. I partenopei faticano a rimettere in riga la situazione e Kalidou Koulibaly avverte anche qualche fastidio muscolare. Al 18′ e al 19′ Fabian Ruiz e Piotr Zielinski impegnano Pepe Reina, ma nel complesso la manovra del Napoli risulta prevedibile. Nel finale del primo tempo Kalidou Koulibaly rischia la seconda ammonizione. A prendersi il giallo, invece, è Ciro Immobile per un pestone a Tiémoué Bakayoko.

Nella ripresa la solfa non cambia. Anzi, al 56′ arriva il raddoppio degli aquilotti con Luis Alberto. Nel Napoli si fa male anche Hirving Lozano, costretto ad uscire al 71′ per un problema alla caviglia. Nonostante i cambi, gli uomini di Gennaro Gattuso non si rendono mai veramente pericolosi. Finisce dunque 2-0 per la Lazio.