L’agente di Jorginho ribadisce: “Nelle sue volontà c’è anche il ritorno in Italia. Napoli? Se non ci chiamano…”

Jorginho ha appena raggiunto la finale di Champions League con il Chelsea e a Napoli non manca chi lo rimpiange. Già da un paio di anni c’è chi spera in un suo ritorno in azzurro e l’agente non ha mai escluso la possibilità. Anche in queste ore il procuratore Joao Santos, intervenendo Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club, ha confermato che una seconda vita del centrocampista a Napoli non sarebbe da escludere. C’è nostalgia dell’Italia. “Nelle sue volontà c’è anche il ritorno in Italia, ma credo che accadrà tra un paio d’anni e non ora. Napoli? Se non ci chiamano…”.

“Gli piace molto la città, ci ha vissuto anni bellissimi, ma ora pensa alla sua carriera. Gli restano ancora degli anni di contratto al Chelsea. Milan? Se va dal Chelsea con 50 milioni di euro e un contratto simile al suo attuale ci si può pensare”, ha aggiunto l’agente.