TUTTOSPORT – La Juventus punta Gigio Donnarumma: Wojciech Szczesny non è incedibile

Nell’edizione odierna, il quotidiano piemontese Tuttosport apre in prima pagina con un possibile cambio tra i pali della Juventus per la prossima stagione. “Juve, piano Gigio. Sczcesny non è incedibile. Chelsea ed Everton piste possibili. In caso di partenza del Polacco Donnarumma è il primo obiettivo dei bianconeri”. Wojciech Szczesny non è stato brillantissimo nel corso dell’attuale stagione e in ogni caso la “Vecchia Signora” vuole tutelarsi per il futuro.

Al centro, invece, c’è spazio per le date del prossimo campionato di Serie A 2021/22: “Via il 21 agosto”. Di spalla si parla della finale di Champions League tra Chelsea e Manchester City: “English Champions”. Ad affrontarsi saranno due delle squadre che avevano aderito alla Superlega. A tal proposito, la UEFA sembra minacciare sanzioni verso le squadre che non abbandoneranno totalmente il progetto. Il rischio è che Milan, Inter, Juventus e non solo non prendano parte alle coppe europee nelle prossime due stagioni.