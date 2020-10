La compagna di Cristiano Ronaldo si sfoga: “C’è molta invidia nei nostri confronti”

Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, ha rilasciato un’intervista alla rivista Mujerhoy, parlando anche della sua vita privata. “Invidia su di me? Ho un motto: ‘Qualunque cosa farai, sarai criticata’. È così semplice, non puoi piacere a tutti. Sfortunatamente, c’è molta invidia nei confronti di Cristiano Ronaldo e di me stessa. L’invidia è un sentimento che fa marcire l’essere umano, non lo fa evolvere e lo riempie di odio e risentimento. Devi rallegrarti per il bene degli altri”.

“Sembra che sia meglio nascere ricchi fin dalla nascita, che gli altri non abbiano altra scelta che accettare le differenze di classe se provengono già da un cognome piuttosto invece che aver la fortuna di migliorare dallo stesso punto di partenza della maggior parte della popolazione. È allora che pensano di poter criticare e dire cose come: ‘Ma chi è questa? Se è una semplice impiegata’. L’invidia fa molti danni, non tanto a chi la riceve quanto a chi la sente. Mi dispiace per loro! Cerco di capire perché sta accadendo e di non provare nulla di negativo nei confronti di quei sentimenti e di quelle persone”.

