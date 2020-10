Alberto Zaccheroni è sicuro: “Questa è un’annata particolare in cui squadre come il Napoli possono vincere lo scudetto”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico della Juventus Alberto Zaccheroni ha parlato anche di Gennaro Gattuso e del momento attuale del Napoli. “L’ho seguito molto in questi anni. E ho visto una grande evoluzione come allenatore. Mi piace seguire il suo Napoli perché ha sempre qualche elemento di novità, frutto di un lavoro certosino. Evidentemente ha anche un ottimo staff. AZ? Capitano partite così. Magari i giocatori si esaltano nelle sfide più importanti. Questa è un’annata particolare in cui squadre come il Napoli possono vincere lo scudetto”.

“Quella azzurra è rosa completa: ha giocatori con caratteristiche diverse che ben si integrano in ogni reparto. È già partito bene in campionato e può davvero puntare al massimo. Gli equilibri nelle due fasi mi sembrano già buoni. Ma le partite più complicate le vinci con un gol di scarto. Per questo dico che è importante che tutti quegli attaccanti che schiera vadano in doppia cifra”.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Benevento Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.