Kalidou Koulibaly si infortuna in Nazionale: lussazione al dito

Kalidou Koulibaly ha riportato un piccolo infortunio in Nazionale: il difensore si è lussato un dito in Senegal. Il giocatore azzurro, impegnato in questi giorni nelle gare di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa, ha dovuto dare forfait e, con ogni probabilità, non scenderà in campo per due partite. Di certo, il giocatore partenopeo salterà il match di oggi in casa del Congo: il centrale di Gennaro Gattuso era infatti già squalificato in vista della sfida odierna.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Quanto alle sue condizioni, le ultime informazioni in arrivo dall’Africa non sono molto rassicuranti: a quanto pare, Kalidou Koulibaly dovrebbe saltare anche la gara contro lo Swaziland, in programma martedì 30 marzo 2021 in Senegal, valevole per la sesta giornata della fase a gironi. Il difensore si è infortunato nel corso del primo allenamento con i suoi compagni di Nazionale, riportando la lussazione di un dito della mano: nulla di particolarmente serio, ma ovviamente dovrà evitare contrasti e non potrà giocare come sempre.