Calciomercato Napoli: Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid tornano su Fabian Ruiz

In Spagna tornano alla carica per Fabian Ruiz. Il quotidiano spagnolo AS, in particolare, fa sapere che i tre club principali quali Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid sarebbero pronti a sfidarsi in estate per aggiudicarsi il talento andaluso al Napoli. Pochi mesi fa Aurelio De Laurentiis rifiutò circa 50 milioni dai Colchoneros perché ne pretendeva oltre 60 e l’affare non andò in porto. Ora, però, la situazione può cambiare.

Le condizioni per una cessione del centrocampista del Napoli sono due: l’Europeo e il piazzamento finale del club azzurro in classifica. Con un’ottima prestazione agli Europei il valore economico del cartellino di Fabian Ruiz salirebbe, ma con la Champions League in tasca il Napoli non avrebbe più bisogno di cederlo. Per questo bisognerà attendere. Di sicuro, la Liga osserva interessata i suoi progressi. In Italia Fabian Ruiz non è molto apprezzato, in primis dai tifosi napoletani, ma all’estero continua ad avere parecchi consensi.