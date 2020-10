Juventus-Napoli, parla Luca Marchetti: “Non vorrei trovarmi nei panni del giudice”

Luca Marchetti di Sku Sport ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli nel corso della puntata odierna del programma radiofonico ‘Marte Sport Live’, in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Juve-Napoli? E’ un bel pasticcio. Ritengo necessario andare a rivedere le regole del protocollo per analizzare i punti che possono sfociare in situazioni analoghe. Con la decisione del Giudice Sportivo non si avrà mai fine, perché ognuno sente di avere ragione a prescindere”.

“La Lega Calcio e la FIGC ritengono che il protocollo sia valido, come il Napoli ritiene che fosse giusto rispettare le indicazioni dell’ASL: non vorrei mai trovarmi nei panni del giudice che dovrà decidere. Mi viene da dire che vorrei trovarmi nei panni dei rispettivi avvocati perché guadagneranno tanto da questa situazione. I vertici calcistici dicono che gli azzurri si sono comportati in maniera diversa rispetto al modo in cui hanno agito altri club in circostanze analoghe. In termini di diritto, a mio avviso, il Napoli ha fatto ciò che doveva. I prossimi giorni ci diranno se e quanto potesse forzare la mano col protocollo alla mano”.