Fabrizio Biasin è sicuro: “Scudetto? A me il Napoli piace molto”

Fabrizio Biasin, giornalista di “Libero”, ha parlato degli azzurri a Radio Goal, programma di approfondimento in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. “Scudetto? A me il Napoli piace molto, Gennaro Gattuso è un grande allenatore ed ha un’idea di calcio molto moderna. Kalidou Koulibaly è stato tenuto: questo sì che è stato un grande colpo. Tiemouè Bakayoko sarà un Gattuso in campo, un altro Gattuso. Victor Osimhen è un bell’acquisto. Da qui a parlare di scudetto, però, ce ne passa”.

“Atalanta Inter e Juve hanno qualcosa in più. Detto questo, il Napoli avrebbe avuto grande possibilità di fare risultato con la Juve in questo momento, se avessero giocato, ma sul lungo periodo vedo meglio i bianconeri. Con quei giocatori che ha Gattuso, puoi fare quello che vuoi: ora il Napoli ha piedi buoni, velocità ed anche fisicità. Bakayoko ha completato il reparto, prenderlo è stata la cosa più saggia da parte di Cristiano Giuntoli per non avere rimpianti durante il campionato”.