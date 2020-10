Ivan Zazzaroni sbotta: “O il protocollo è valido o gli esperti hanno avallato una montagna di ca**ate”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha scritto un editoriale sul caso di Juventus-Napoli. “O il protocollo della Figc approvato dal Cts è valido e risolutivo oppure il Ministro della Salute e quindi il Governo dovranno ammettere che gli esperti hanno avallato una montagna di ca**ate. Potrei finirla qui e invece proseguo: sento il bisogno di puntualizzare alcune cose. Partendo da un’immagine avvilente che non dimenticheremo facilmente: la Juve in campo e l’avversario, il Napoli, a casa. Lo stadio più vuoto del solito, il calcio italiano più triste che mai. E proseguendo con la lettura degli interventi di quegli intellettuali, o presunti tali, prestati occasionalmente allo sport che invitano non so chi (Mattarella?, Conte?, Speranza?, Spadafora?, Gravina?) a sospendere il campionato”.

“Tranquilli, il campionato è perfettamente in grado di sospendersi da solo per riprendere non si sa quando e non si sa con chi: qualche libro finirà in tribunale, qualche club sparirà, le televisioni che mantengono il circo pretenderanno i saldi, ma cosa vuoi che sia. Succede solo da noi, e non è un caso. Perché conta una sola cosa: l’interesse di bottega. Le norme, i regolamenti? Robetta: tutto è interpretabile e modificabile”.