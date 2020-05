Ivan Zazzaroni ringrazia Gabriele Gravina e Paolo Dal Pino: “La loro alleanza ha consentito al calcio la sopravvivenza”

“Il trionfo delle istituzioni”. Così Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport, dopo la decisione di far ripartire la Serie A il prossimo 20 giugno, ha commentato l’ufficialità della ripresa del calcio italiano. Mentre Alessandro Barbano se la prende con il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, il direttore ringrazia altre figure.

“Proprio partendo da una profonda conoscenza della materia e degli uomini, e dalla valutazione delle attuali condizioni del nostro calcio, Gravina ha impiegato poco meno di un minuto per capire che non c’erano alternative alla ripartenza. Lo stesso ha fatto Paolo Dal Pino. Non è un uomo di calcio ma sa nuotare nella tempesta. Possiede la bussola d’oro della lucidità e sa di quattrini, quanto contano, come si fanno e si proteggono. L’alleanza tra il 66enne Gravina e il 58enne Dal Pino ha consentito al calcio italiano di coltivare la speranza della sopravvivenza determinando il trionfo delle istituzioni su caste e castine”.