Ivan Zazzaroni è sicuro: “È normale che Aurelio De Laurentiis metta in discussione la permanenza di Gennaro Gattuso”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio. “È normale che De Laurentiis metta in discussione la permanenza di Gattuso. Sono dinamiche abbastanza normali. Io spero che Gattuso ce la faccia a recuperare, anche se 6 sconfitte nelle prime 18 giornate sono davvero tante. Purtroppo non c’è continuità nel Napoli. Con Maurizio Sarri, oltre alla questione del gioco, c’era tutt’altro entusiasmo intorno alla squadra. Si critica il Napoli di Gattuso per la mancanza di gioco, ma io mi preoccuperei più del fatto che la squadra subisca gol ad ogni partita. (…) Ad inizio stagione Gattuso mi sembrava molto soddisfatto della rosa a disposizione, poi sono successe delle cose che hanno cambiato le carte in tavola”.

“Benitez? È stato sicuramente contattato, altrimenti non lo avrei scritto. I miei giornalisti, nella fattispecie Giordano e Mandarini, hanno avuto contatti diretti con lo spagnolo. Non c’è da scandalizzarsi, però: De Laurentiis ha spesso contattato altri allenatori. Ci sono state un paio di telefonate tra il presidente e Benitez. Vedremo se questo sarà solo un episodio o meno. Non so se lo spagnolo verrebbe solo per allenare o per fare anche il direttore sportivo. Di certo lui ha appeal, e lo dimostra il fatto che quando è venuto a Napoli ha portato in rosa giocatori importanti. So che Allegri non ha alcuna intenzione di entrare a stagione in corso, anche perché lui vorrebbe andare all’estero. Credo che Mazzarri verrebbe a Napoli, ma non penso che sia stato contattato. Juric? Piaceva a Giuntoli e fu contattato già prima di Ancelotti”.