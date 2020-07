Inter-Napoli in tv: orario diretta partita e dove vederla

Il campionato di Serie A 2019-2020 è arrivato ormai alla 37esima giornata, che vedrà il Napoli protagonista in casa dell’Inter martedì 28 luglio alle 21:45. La diretta televisiva dell’incontro sarà in esclusiva su Sky. Bisognerà collegarsi al canale tv o all’app per guardare la gara in streaming.

Il match tra Napoli e Inter sarà trasmesso precisamente su Sky Sport Serie A, canale numero 202 e 249 del satellite o numero 473 e 483 del digitale terrestre). La partita sarà visibile anche in streaming per gli abbonati attraverso i servizi SkyGo e Now TV. Sarà sufficiente collegarsi a Sky Go, se in possesso di un abbonamento Sky attivo, oppure acquistare un ticket su NOW TV. Si tratta di una partita molto importante per il Napoli, reduce da alcuni risultati altalenanti. Gli azzurri hanno già battuto l’Inter a San Siro in questa stagione, nella semifinale d’andata di Coppa Italia. Bisogna far bene per preparare al meglio la sfida con il Barcellona.