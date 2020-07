Calciomercato Napoli, Valter De Maggio rivela: “Non solo Victor Osimhen, accordo raggiunto con Jeremie Boga”

Valter De Maggio, giornalista di Mediaset, ha parlato a Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, delle trattative in entrata e in uscita dei partenopei. “Il Napoli ha ormai preso Victor Osimhen, calciatore ora in forza al Lille. Questa potrebbe essere la settimana decisiva. Non c’è alcun interesse concreto del West Ham. Il calciatore sarà del Napoli a breve. Il mercato del sodalizio campano non finirà però con l’acquisto del nigeriano”.

“Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha raggiunto un accordo con Jeremie Boga, ma il Sassuolo continua a sparare una cifra altissima per cederlo e ha rifiutato lo scambio con Younes. Faraoni potrebbe approdare in azzurro qualora partisse Malcuit. Il nome di Jordan Veretout è in auge. Piace tanto a Gattuso e a Giuntoli. Sostituirebbe il partente Allan”, ha aggiunto il giornalista. Con tutti questi nuovi innesti, il Napoli riempirebbe sicuramente molte delle lacune nella rosa.