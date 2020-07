Inter-Napoli 2-0: Lautaro Martinez chiude il discorso con una perla da fuori area

Gli azzurri arrivano a San Siro con lo sfavore dei pronostici e dopo 10 minuti sono già in svantaggio contro l’Inter. Antonio Candreva va al cross da destra, Romelu Lukaku non ci arriva e Cristiano Biraghi è libero di servire palla in area per Danilo D’Ambrosio, che col sinistro lascia di sasso sia Alex Meret sia Mario Rui appostato sulla linea. Al 20′ c’è la prima occasione per il pari: la conclusione di Piotr Zielinski trova la deviazione di Lorenzo Insigne, che però sfiora soltanto il palo. Lo stesso polacco e Matteo Politano provano a impegnare Samir Handanovic, ma al 36′ è di nuovo il capitano del Napoli a divorarsi il goal: Elseid Hysaj liscia il pallone e Lorenzo Insigne, a pochi metri dalla porta, impatta contro Antonio Candreva. Nel finale del primo tempo, invece, Alex Meret è provvidenziale su Marcelo Brozovic.

Nella ripresa il Napoli non è troppo incisivo. Lorenzo Insigne calcia sul braccio di Antonio Candreva, che viene considerato attaccato al corpo. Eljif Elmas ci prova da fuori, ma invano. Akradiusz Milik è un fantasma. Torna in campo Faouzi Ghoulam, che si vede respingere un cross da Diego Godin, ma per gli azzurri cambia poco. Al 73′ Lautaro Martinez tira fuori il coniglio dal cilindro con un goal da fuori area, infilando il pallone nell’angolino. Poco dopo Nicolò Barella si mangia il 3-0 a tu per tu con Alex Meret. L’unica consolazione per il Napoli è che negli ultimi minuti c’è spazio anche per Kevin Malcuit. L’Inter vince 2-0, è la terza sconfitta per i partenopei dopo la vittoria della Coppa Italia.