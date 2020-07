Inter-Napoli 1-0 all’intervallo: Lorenzo Insigne sfiora due volte il pareggio

Nella penultima giornata di campionato il Napoli è chiamato alla prestigiosa trasferta di Milano contro l’Inter. Gli azzurri arrivano con lo sfavore dei pronostici e dopo 10 minuti sono già in svantaggio. Antonio Candreva va al cross da destra, Romelu Lukaku non ci arriva e dal versante opposto Cristiano Biraghi è libero di servire palla in area per Danilo D’Ambrosio, che col sinistro lascia di sasso sia Alex Meret sia Mario Rui appostato sulla linea. Il Napoli capisce che deve uscire fuori dal suo guscio e al 20′ c’è la prima occasione per il pari. Dagli sviluppi di un calcio d’angolo, la conclusione di Piotr Zielinski trova la deviazione di Lorenzo Insigne, che però sfiora soltanto il palo.

Lo stesso polacco e Matteo Politano provano a impegnare Samir Handanovic a più riprese, ma al 36′ è di nuovo il capitano del Napoli a divorarsi il goal: Elseid Hysaj liscia il pallone e Lorenzo Insigne, a pochi metri dalla porta, impatta contro Antonio Candreva. Nel finale Alex Meret è provvidenziale su Marcelo Brozovic. Niente da fare per i partenopei, l’Inter resta in vantaggio all’intervallo.