Il retroscena di Umberto Chiariello: “La rivolta dell’ammutinamento l’hanno guidata Dries Mertens e Allan, è scritto negli atti”

A distanza di oltre un anno dall’addio di Carlo Ancelotti, continuano a spuntare ancora retroscena sul clamoroso ammutinamento del Napoli che precedette l’addio dell’ex tecnico del Milan. A Canale 21, infatti, Umberto Chiariello ha rivelato alcuni particolari sulla ribellione dei calciatori azzurri, mai approfondita a dovere. “Mertens è stato il capo della rivolta, ha preso la borsa ed è andato via, è stato lui a rompere il fronte contro l’allenatore. E’ il momento di dire la verità, la rivolta dell’ammutinamento l’hanno guidata lui e Allan, è stato scritto anche negli atti delle multe”.

“Insigne è intervenuto solo alla fine, quando ha comunicato ad Edo De Laurentiis che la squadra sarebbe andata via. Mertens invece è stato premiato con un rinnovo da 10 milioni, ora il signor Mertens è ad Anversa e non torna. Mi sono stancato di sentire che Insigne è sempre il colpevole di tutto, lui è un ragazzo generoso e dà sempre il massimo. Lui è un napoletano e si suda la maglia ad ogni partita. Mentre su Mertens non si può mai dire niente”, ha aggiunto il giornalista.