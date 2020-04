Il pensiero di Diego Armando Maradona: “I tifosi del Gimnasia la Plata mi ricordano molto quelli del Napoli”

Diego Armando Maradona ha parlato ai microfoni di “La Plata el Dia“, quotidiano argentino, per spiegare come sta vivendo la situazione relativa all’emergenza del Coronavirus. Qualche commento anche sul momento del suo attuale club, il Gimnasia la Plata. “È una situazione rara, ora restiamo a casa, ma non vedo l’ora di tornare a lavorare con i miei ragazzi. Il profumo dell’erba è unico. Al Gimnasia sto bene, ho un gran rapporto con i tifosi. Mi sono innamorato della passione e della dedizione della gente di questo club, mi ricordano molto i tifosi del Napoli per la passione e la lealtà della gente”.

Proprio in questi giorni l’ex campione argentino è stato protagonista di una curiosa asta benefica. Ciro Ferrara ha venduto la maglia che gli era stata regalata in un’amichevole tra Italia e Argentina per 55.000 Euro. L’acquirente, il procuratore Andrea Cattoli, ha promesso che la esporrà in un luogo pubblico.