Il Napoli pronto a pagare i giocatori: Aurelio De Laurentiis mette tutto in regola

Oggi il Napoli provvederà a pagare il primo stipendio della nuova stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport staff tecnico e giocatori riceveranno il bonifico relativo agli emolumenti del mese di settembre. Il giornale specifica che la società rispetterà l’impegno preso nelle settimane scorse con la squadra e, soprattutto, rispetterà i termini ultimi stabiliti dalla Lega Calcio. Nelle intenzioni di Aurelio De Laurentiis c’era l’idea di versare, entro la fine di questo mese, anche lo stipendio di ottobre. E, dunque, rientrerà nei parametri fissati dalle istituzioni del calcio.

“Il club ha trovato un accordo di massima con i giocatori che riceveranno gli stipendi dei primi due mesi della nuova stagione spalmati su quelli dei prossimi dieci mesi. De Laurentiis ha proposto ai giocatori e allo staff tecnico la dilazione dei due mesi estivi. Il presidente s’impegnerà per pagare, dicevamo, anche il mese di ottobre per la fine di dicembre”, si legge.