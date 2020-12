Caduta di stile del Barcellona: il club si vanta delle interazioni sui social per l’omaggio a Diego Armando Maradona

Il Barcellona esagera un po’ nel ricordare Diego Armando Maradona. Anzi, quasi strumentalizza il “Pibe de oro” al tempo dei social. Sembra essere venuto meno quel senso di pudore che a volte decade di fronte ai numeri che da Instagram a Facebook riescono a generare nel giro di poche ore. Anche la morte del campione argentino, infatti, è diventata un’occasione per esaltare il lavoro dei social media manager. Da molti è stato dunque considerato di cattivo gusto il tweet del Barcellona che ha celebrato i grandi numeri realizzati dai profili social del club. Tutto grazie all’esultanza con omaggio di Lionel Messi per Diego Armando Maradona.

Ben 20 milioni di interazioni, record per le pagine social della società blaugrana, ma probabilmente in questo caso sono numeri che non interessano e che non devono interessare. D’altro canto, lo storico numero 10 dell’Argentina era un’icona mondiale da tempo immemore. Non ha nemmeno senso di sorprendersi dell’attenzione che può attirare il suo nome, specie dopo la morte.