Il Napoli conferma la fiducia a Gennaro Gattuso, ma il precedente con Carlo Ancelotti fa pensare…

In seguito alle tante voci che si sono rincorse nelle ultime ore su un possibile cambio di panchina, il Napoli ha confermato la fiducia a Gennaro Gattuso, attraverso un tweet sull’account ufficiale. “Il presidente Aurelio De Laurentiis con il Vice Presidente Edoardo e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, ha incontrato questa sera la squadra e lo staff tecnico confermando la piena fiducia all’allenatore Rino Gattuso”.

Ai tifosi, però, questo non basta. In molti ricordano che poco più di un anno fa Aurelio De Laurentiis parlò di atmosfera serena e piena fiducia a Carlo Ancelotti pochi giorni prima del cambio di panchina. Al momento, il maggiore indiziato per sostituire Gennaro Gattuso sarebbe Rafa Benitez. La campagna acquisti operata dallo spagnolo nel 2013 ha lasciato strascichi che sono individuabili ancora oggi. Inoltre, stiamo parlando del tecnico più vincente dell’era di Aurelio De Laurentiis, l’unico che abbia portato a casa due trofei: una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.