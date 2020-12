Il Napoli commenta sul sito ufficiale il pari con il Torino: “Assalto impetuoso fino al colpo da artista”

Come di consueto, il Napoli ha commentato sul suo sito ufficiale la partita degli azzurri appena terminata. “Uno splendido destro di Insigne all’incrocio inchioda il pareggio nei minuti di recupero. Una carezza d’autore che chiude la parabola liddove ci si arriva solo con la fantasia. E’ il bagliore in fondo alla notte del “Diego Armando Maradona”, nell’ultimo match dell’anno. Il Napoli riprende il Toro gettando anima e cuore nello slancio finale di una sfida difficile e impervia”.

“Segna per primo un napoletano che però gioca dall’altro lato: Armando Izzo. Tiro al volo coraggioso quanto fortunato. Poi l’assalto impetuoso fino al colpo da artista di Lorenzo. Finisce 1-1. Si riprende con l’anno nuovo, nella speranza e lo slancio di un futuro sempre più azzurro”. Adesso gli azzurri conosceranno un breve periodo di riposo, poi torneranno in campo il 3 gennaio. Bisognerà affrontare il Cagliari in trasferta. Nel 2021 non saranno più ammessi altri passi falsi.