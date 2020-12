Il direttore sportivo del Parma contrario a rigiocare Juventus-Napoli: “A me le scorciatoie non sono mai piaciute”

La decisione del Collegio di Garanzia del Coni di far giocare Juventus-Napoli continua a far discutere. Anche il direttore sportivo del Parma Marcello Carli ne ha parlato, ricordando le difficoltà incontrate nella gara con l’Udinese, quando i crociati avevano sette positivi. “Se col senno di poi, andrei comunque ad Udine? Tutta la vita. A me le scorciatoie non sono mai piaciute. Ho preso anche delle belle botte, mi prendo le mie responsabilità ed è giusto che qualche volta paghi ma le scorciatoie io non le prenderò mai. In quel momento eravamo convinti per il Parma, ma soprattutto per il calcio, che dovevamo dare un segnale forte, che dovevamo giocare contro tutti e davanti a tutti per portare in fondo il campionato”.

“Il motivo per cui il Napoli non è partito non lo so e non mi interessa saperlo, avranno avuto i loro motivi. Noi se la dovessimo giocare altre dieci volte, anche a costo di rimetterci, farei sempre andare la squadra. Non rinnego le mie idee per un punto in classifica”.