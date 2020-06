Hellas Verona-Napoli, probabili formazioni Sportmediaset: Dries Mertens più di Arkadiusz Milik

Dopo aver vinto la Coppa Italia sollevando il trofeo contro la Juventus, il Napoli è pronto a dire la sua anche nella fase finale del campionato, con tutte le novità post-pandemia. La redazione di Sportmediaset ha provato a delinare le probabili formazioni della sfida di martedì sera contro l’Hellas Verona, al Bentegodi. Secondo l’undici presentato dal portale, in casa Napoli dovrebbero esserci pochi cambi rispetto alla finale con la Juventus: David Ospina (assente per squalifica nella finale di Coppa Italia) al posto di Alex Meret e Matteo Politano in luogo di José Callejon. Al centro dell’attacco potrebbe esserci Dries Mertens e non Arkadiusz Milik, autore del rigore conclusivo contro i bianconeri. Assente ancora Kostas Manolas, ma finora Nikola Maksimovic non ha certo deluso.

Probabili formazioni Sportmediaset

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Badu, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.