Calciomercato Napoli, Arkadiusz Milik non ha ancora deciso il proprio futuro

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è soffermata sulla situazione di mercato in casa Napoli. Il giornale lascia pochi spiragli nella trattativa del rinnovo di contratto di Arkadiusz Milik (scadenza giugno 2021) con il club azzurro. “Milik ha già deciso che vorrà guardarsi intorno e quindi, non potendo lasciarlo andare in scadenza tra dodici mesi, il Napoli lo venderà. Ci sono la Juventus e il Milan che aspettano, ma la soglia dei cinquanta milioni, la valutazione che Adl dà del centravanti polacco, sembra più a portata di mano di club spagnoli (l’Atletico Madrid) o inglesi (il Tottenham?). Sono vietati gli scambi, ad esempio, e questo toglie chance ai club italiani”, spiega il quotidiano.

La Juventus rimane la destinazione più probabile per il polacco. Chissà che la vittoria in Coppa Italia, primo trofeo della carriera del giocatore, non possa cambiare le carte in tavola. Gennaro Gattuso ha già dimostrato di avere un certo ascendente sui suoi giocatori.