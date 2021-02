Goran Pandev consola il Napoli: “Gli azzurri si riprenderanno, perché sono una grande squadra”

in

L’ex azzurro Goran Pandev ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del suo Genoa sul Napoli. “Siamo contenti, abbiamo fatto una grande partita e abbiamo vinto contro una grande squadra: sono tre punti molto importanti, perché non siamo ancora salvi. Stiamo facendo un grande lavoro, stasera abbiamo dimostrato il nostro valore e abbiamo vinto meritatamente. L’importante è buttarla dentro: Zajc mi ha fatto un grande assist. Il mister ci ha dato serenità, consapevolezza nei nostri mezzi. Stiamo lavorando duro, perché una squadra che deve salvarsi deve lavorare duro”.

“Quando arrivano i risultati è più facile, questa squadra ha qualità e il mister la sta sfruttando alla grande. Siamo contenti, ma non siamo ancora salvi. Il ritiro? Ho fatto grande fatica a recuperare dall’ultimo infortunio, ma mi diverto ancora e sto bene. Vediamo, ma il mio pensiero è di smettere dopo l’Europeo, anche se non si sa niente. Ho passato tre anni meravigliosi a Napoli: gli azzurri sono una grande squadra, ma hanno avuto tanti infortunati, e con il Covid non è facile. Ma penso si riprenderanno, perché sono una grande squadra”.