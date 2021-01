Giuseppe Cruciani punge Raffaele Auriemma: “Ricordo i tuoi attacchi contro Carlo Ancelotti, alla fine la media punti sua è superiore a quella di Gennaro Gattuso”

in

Nel corso di “Tiki Taka”, trasmissione calcistica di Italia 1 condotta da Piero Chiambretti, è intervenuto il giornalista Raffaele Auriemma, che ha parlato della sconfitta del Napoli a Verona. “E’ stata una partita vuota simile a quella con la Lazio. Non trovo però nulla di scandaloso nel perdere col Verona, che ha fermato la Juventus e non solo ed ha battuto pure l’Atalanta. Da quello che leggo Aurelio De Laurentiis è già oltre Gattuso, visto che gli chiede le dimissioni secondo il Corriere dello Sport”.

Giuseppe Cruciani ha voluto punzecchiare Raffaele Auriemma citando un suo pensiero del passato. “Ricordo i tuoi attacchi contro Ancelotti, alla fine la media punti sua è superiore a quella di Gattuso”. In questi giorni regna la confusione a Napoli e il futuro è un’incognita. Gennaro Gattuso era ad un passo dal rinnovo, ma la situazione potrebbe cambiare da un momento all’altro.