Gian Piero ventura sta con Aurelio De Laurentiis: “Penso che faccia bene a confermare Gennaro Gattuso”

L’ex ct dell’Italia Gian Piero Ventura ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri nel corso di Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli. “Se il Napoli dovesse battere la Juventus nel recupero, i partenopei sarebbero a pari punti con Lazio e Atalanta, due squadre di cui di parla benissimo. Gattuso non ha mai avuto Osimhen nel pieno della condizione fisica se non per le primissime partite. Discorso simile per Mertens, il capocannoniere della storia azzurra”.

“A Napoli mi sembra che troppi giudizi siano esageratamente negativi. La stagione potrebbe ancora finire bene. La Champions League è a portata di mano. Gli azzurri potevano fare certamente meglio, ma anche peggio. Sento che si parla di nuovi allenatori, ma penso che De Laurentiis faccia bene a confermare Gattuso. Il mister ha perso calciatori fondamentali come Manolas, Koulibaly e lo stesso Lozano. Nonostante tutte le difficoltà i partenopei sono ancora in lotta per le prime posizioni”.