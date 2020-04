Gian Piero Ventura ricorda la Svezia: “Con Marcello Lippi al mio fianco sarebbe andata diversamente”

In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’attuale allenatore della Salernitana Gian Piero Ventura ha parlato anche di passato e futuro. Si parla di un suo futuro ruolo da coordinatore in un grande club, senza panchina. “Girano queste voci, me lo sono anche chiesto. Però il profumo dell’erba e la voglia di campo, il confronto con i giocatori e la loro crescita, sono cose che ho dentro. Sono ripartito per riprendermi tutto questo, ora che ce l’ho voglio ripartire”.

Coetaneo di Marcello Lippi, campione del mondo 2006, l’ex ct è tornato a parlare anche della “sua” nazionale, naufragata il 13 novembre 2017 contro la Svezia e con la mancata qualificazione ai Mondiali del 2018. “Con Lippi ci conosciamo da ragazzi, ma il compleanno me l’ero perso… Gli ho scritto un messaggio. Se con lui al mio fianco in Nazionale sarebbe andata diversamente? Assolutamente sì”. A distanza di due anni e mezzo la ferita è ancora aperta.