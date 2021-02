Genoa, Davide Ballardini teme gli azzurri: “Per me il Napoli è una squadra europea. Si presenta con tanti giocatori di qualità”

In vista della gara di domani sera col Napoli, il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato degli azzurri ai microfoni di Genoa Channel. “Il Genoa dovrà fare una partita facendo tutte le cose fatte bene. Non sarà facile perché giochiamo contro una squadra che ha uno spessore di altissimo livello dal punto di vista fisico, tecnico e anche dal punto di vista tattico sono molto ben preparati. Detto questo, il Genoa sa che deve esprimersi al meglio nelle due fasi della partita”.

“Per me il Napoli è una squadra europea. Si presenta con tanti giocatori di qualità. Sono bravi nell’uno contro uno, ad attaccare la profondità. Nella fase difensiva sono solidi, equilibrati e compatti. Quando ho visto il Napoli mi è sempre piaciuto. Il Genoa è concentrato sulla partita di domani. Già ci siamo quasi dimenticati quanto fatto fino ad ora. Il Genoa deve guardare avanti e davanti c’è il Napoli”.

