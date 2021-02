Napoli, Faouzi Ghoulam positivo al Coronavirus: il terzino ha eseguito il tampone privatamente

Faouzi Ghoulam è positivo al Coronavirus. In diretta a ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, è intervenuto Giuseppe Portella, direttore del laboratorio che si occupa dei tamponi del Napoli. “Ghoulam non ha sostenuto il tampone da noi. Non so per quale ragione l’abbia eseguito, credo che ci fossero dei motivi familiari. L’ultimo tampone che aveva fatto con noi era negativo. Il resto dei tamponi del gruppo squadra sono da poco arrivati qui, li stiamo lavorando e speriamo di avere l’esito entro stasera”.

“Questo è un problema del Napoli, per una volta non dobbiamo fare noi le corse. Il Napoli è un’attività a parte, costituisce un impegno che abbiamo preso e cerchiamo di proseguire al meglio. Speriamo che non ci siano problemi. Gli ultimi tamponi fatti, martedì prima dell’Atalanta, avevano dato esito negativo per tutti. Speriamo sia lo stesso anche oggi”, ha dichiarato.