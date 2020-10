Gennaro Gattuso in conferenza stampa verso Napoli-AZ Alkmaar: “L’Europa League è un obiettivo”

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-AZ Alkmaar. “L’Europa League è un obiettivo, sappiamo i sacrifici che abbiamo fatto l’anno scorso per qualificarci, è stato importante farlo direttamente tramite la Coppa. E’ importante per me, lo staff, la società, dobbiamo passare il turno. Ci saranno 3-4 giocatori che non hanno giocato con l’Atalanta. Io ci ho sbattuto i tempi, al Milan cambiavo 7-8 giocatori e mi sono fatto un’idea. Metti anche in difficoltà i giocatori che mandi in campo, bisogna fare scelte giuste e non cambiare 9-10 giocatori. Ogni partita non faremo tantissimo turnover. Non scegliamo obiettivi, metteremo sempre la migliore formazione, abbiamo già perso 2 giocatori e quando torneranno dovranno ritrovare la condizione. Abbiamo tanti giocatori, Elmas può fare tanti ruoli, l’esterno, il sotto-punta come in nazionale, poi si gioca ogni 3 giorni e parlerà il campo”.

“Il timore dei contagi c’è, come l’abbiamo avuta col Genoa. In questo momento c’è timore anche quando si va fuori, si sta a casa quindi ed il calcio è una grande azienda che perde tanto tra biglietti e sponsor ed abbiamo il dovere di far continuare l’azienda. Il timroe c’è, poi chi ci governa prenderà le proprie decisioni. Ora Insigne viene da 20 giorni fermo, deve mettere benzina nelle gambe allenandosi con continuità. Spero di avere sempre queste difficoltà di scelta, ho la consapevolezza di allenare una squadra forte. Sembra che domani giochiamo con gli scappati di casa mentre è un girone difficile da passare. L’AZ l’anno scorso era al vertice con l’Ajax, ha dato via un solo giocatore, hanno problemi di Covid ma mancherà solo 1 giocatore titolare in attacco. Dovremo esprimerci al massimo per passare!”.

