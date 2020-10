Dries Mertens in conferenza verso Napoli-AZ Alkmaar: “Ora ho più spazio perché i compagni mi portano via la difesa”

Dries Mertens si è presentato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-AZ Alkmaar. “Periodo brutto, siamo rimasti qui, io quando non posso uscire non sto bene, poi anche non andare in nazionale è brutto ma dobbiamo accettarlo e restare positivi. Abbiamo iniziato bene e dobbiamo vincere altre partite. Dobbiamo vedere anche l’esempio dell’Inter arrivata in finale. Non è facile, ma è importante per noi e per tanti giocatori, ne abbiamo tanti e molti hanno fame di giocare. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo perso dei giocatori oltre a prenderne, ma più tempo insieme e più allenamenti e più diventiamo forte. La cosa più importante è lavorare e stiamo lavorando bene, ogni giorno cresciamo”.

“Con la spalla sto Bene, bene. Con Osimhen il mio gioco cambia tanto, lui ci dà profondità, abbiamo visto con l’Atalanta che lui e Lozano portano la difesa lontana e io posso toccare più palloni, ma ci sono anche altri giocatori. Non è facile quando cambi modulo, arrivano anche momenti difficili, stiamo ancora lavorando. L’AZ è una squadra con giocatori giovani fortissimi, con grandissimo futuro, se non sei sveglio puoi anche perdere e prendere tantissimi gol. Quando c’è un cross siamo con più giocatori in area rispetto all’anno scorso. Ora ho più spazio perché i compagni mi portano via la difesa”.

