Gennaro Gattuso impedisce ai giocatori di parlare di Juventus-Napoli: la decisione di “Ringhio”

“L’allenatore non ha voluto concedere alibi ai suoi, ha imposto che di questa vicenda non si parlasse e che si attendesse con fiducia l’iter della giustizia sportiva”. Secondo La Gazzetta dello Sport Gennaro Gattuso vuole curare a modo suo la vicenda di Juventus-Napoli, che per il tecnico resta ancora aperta come dimostra la frase pronunciata in tv. “Noi abbiamo 18 punti, aspettiamo che venga fatta giustizia”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“A tale proposito, il Napoli ha già annunciato che nei prossimi giorni presenterà il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni dopo essere stato condannato nei primi due gradi di giudizio. A inizio novembre c’è stata la sentenza del Tribunale sportivo d’Appello che ha confermato il 3-0 a tavolino e il punto di penalizzazione inflitto dal Giudice sportivo”, si legge. In queste settimane si sono verificati altri casi di partite perse a tavolino in giro per l’Europa. Il Napoli si augura di poter almeno recuperare quel punto conquistato regolarmente sul campo.