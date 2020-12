Calciomercato Napoli, le prossime cessioni dovrebbero riguardare Arkadiusz Milik e Kalidou Koulibaly

Il Napoli continua a lavorare sempre al futuro e studia le strategie sul mercato, anche relative alle possibili cessioni. Secondo Tuttosport si stanno vagliando soprattutto le situazioni di Arkadiusz Milik e di Kalidou Koulibaly.

“La squadra penserà a lavorare fin da gennaio al potenziamento della squadra, che passerà anche attraverso qualche cessione. Innanzitutto quella di Milik, attualmente in esilio fuori rosa, e poi a luglio quella di Koulibaly, per ricavare il tesoretto utile alla progressiva ricostruzione del gruppo che giovedì punta a conquistare i sedicesimi di Eurpa League con un turno d’anticipo: con un successo ad Alkmaar, gli azzurri cancellerebbero definitivamente il periodo-no iniziato il 22 ottobre proprio con la sconfitta casalinga con l’Az”, si legge sul quotidiano piemontese. Il Napoli sta andando piuttosto bene, nonostante qualche piccolo incidente di percorso. Lottare per lo scudetto si può. Gennaro Gattuso lo sa e non vuole lasciare nulla di intentato nell’arco di questa stagione.